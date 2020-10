Uilca | Massimo Masi ad Abi | Ok agli appuntamenti | ma bisogna fare di più La democrazia sindacale non è sospesa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 ottobre 2020) “Siamo a conoscenza del rapido e progressivo peggioramento della situazione dovuta al Covid-19, che monitoriamo con costanza e attenzione: stiamo ricevendo segnalazioni di molti casi di contagi tra i bancari, soprattutto in Lombardia e soprattutto presso le sedi centrali e le grandi filiali delle banche. L'incontro con Abi peril punto sulla situazione, rinviato da tempo e in programma per il prossimo giovedì 29,; purtroppo slittato ancora a causa della nuova situazione di emergenza. Dall'inizio della pandemia ad oggi abbiamo siglato, solo per il settore bancario, quattro protocolli con Abi circa le misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus". Così si; espresso il segretario generalenell'ultima comunicazione ...