Traffico Roma del 27-10-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane perintenso su via della Pineta Sacchetti tra la galleria Giovanni XXIII e via Francesco Marconi Primavalle a San Giovanni code su via Cilicia tra via Appia Antica e Piazza Galeria verso Piazza Tuscolo code a tratti anche sull’Appia nuova tra via del Quadraro in via Quarto Miglio verso raccordo lavori in corso sulla Collatina proprio all’altezza del raccordo code da via Pio Semeghini in uscita dalla città e da via dell’Acqua Vergine verso il centro code per auguri anche sulla Prenestina dal raccordo via Grottaminarda in uscita dalla ...