Simone Inzaghi: "Dobbiamo andare oltre l'emergenza. E' un periodo difficile" (Di martedì 27 ottobre 2020) Vigilia anomala in casa Lazio che domani affronterà il Brugge in Champions League, con una rosa ridotta all'osso a causa di diversi casi di positività al Covid-19. In conferenza stampa ha analizzato la gara con i belgi, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi. Queste le sue parole: "Purtroppo è una vigilia diversa dalle altre. Dobbiamo andare oltre l'emergenza contro una squadra che ha vinto la prima partita come noi nel girone e quindi sarà agguerrita. Sarà difficile, abbiamo poche rotazioni, un gruppo un pò demoralizzato per quello che è successo ma si deve andare avanti. Loro sono una squadra fisica con un ottimo centrocampo. Noi dovremo fare una partita molto intensa, in Europa i ritmi sono alti e dovremo cercare di portare a ...

