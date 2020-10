Shakhtar-Inter | Bastoni | “Meritavamo la vittoria Con il Real puntiamo a vincere”

(Di martedì 27 ottobre 2020) “Meritavamo laper quello che si è visto in campo. Abbiamo dei grandi attaccanti, oggi abbiamo creato tanto ma non abbiamo concretizzato. Siamo comunque riusciti a strappare un punto alla squadra che ha battuto ilMadrid quindi va bene così. La sfida coi blancos?sempre a vincere, è il nostro obiettivo contro ogni squadra”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Alessandrodopo il pareggio traDonetsk ein Champions League.

KIEV - L'Inter non cambia marcia in Champions League, con un altro pari nel secondo turno della fase a gironi. Dopo il 2-2 interno col Gladbach, questa sera i nerazzurri non sono andati oltre lo 0-0 a ...Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le parole del difensore. «Meritavamo la vittoria per quello che si è visto. Ma ...