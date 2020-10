Sfera Ebbasta, ecco un disco e un film per conquistare gli Usa (Di martedì 27 ottobre 2020) La storia di un gruppo di ragazzi che ha aperto una via italiana ad un nuovo modo di fare rap oggi un documentario che segue le tracce della vicenda umana e professionale di Gionata Boschetti , in ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 27 ottobre 2020) La storia di un gruppo di ragazzi che ha aperto una via italiana ad un nuovo modo di fare rap oggi un documentario che segue le tracce della vicenda umana e professionale di Gionata Boschetti , in ...

seba_ebbasta : RT @ricercatOak: Qualcuno ha già visto il documento di Sfera Ebbasta su Prime Video? Com'è? Vale la pena non seguire la lezione per vederlo? - ricercatOak : Qualcuno ha già visto il documento di Sfera Ebbasta su Prime Video? Com'è? Vale la pena non seguire la lezione per vederlo? - solospettacolo : Sfera Ebbasta, film e disco per arrivare anche in America - martaph01 : svegliata da mio fratello che mentre si prepara la colazione ascolta un live di sfera ebbasta la giornata inizia no… - Bananapunch2 : Un documentario sulla vita e la preparazione del disco Famo$o di Sfera Ebbasta. Te lo spacciano come documentario m… -