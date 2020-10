NASCAR, la pioggia rimanda ancora la gara in Texas (Di martedì 27 ottobre 2020) La pioggia vince ancora la sfida contro la NASCAR in Texas. La Autotrader EchoPark Automotive 500 doveva svolgersi lunedì, a seguito del rinvio di domenica, ma le condizioni meteo non hanno reso praticabile la pista. La fine ma persistente pioggia non ha permesso di asciugare completamente l’asfalto, non garantendo le condizioni di sicurezza per correre. Di qui la decisione di rimandare ancora, con grande disappunto per i fan e gli addetti ai lavori. La Autotrader EchoPark Automotive 500 è prevista per oggi, quando in Italia saranno le 17. Meteo permettendo, visto che le previsioni danno ancora possibilità di pioggia. Che farà la NASCAR se la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 ottobre 2020) Lavincela sfida contro lain. La Autotrader EchoPark Automotive 500 doveva svolgersi lunedì, a seguito del rinvio di domenica, ma le condizioni meteo non hanno reso praticabile la pista. La fine ma persistentenon ha permesso di asciugare completamente l’asfalto, nonntendo le condizioni di sicurezza per correre. Di qui la decisione dire, con grande disappunto per i fan e gli addetti ai lavori. La Autotrader EchoPark Automotive 500 è prevista per oggi, quando in Italia saranno le 17. Meteo permettendo, visto che le previsioni dannopossibilità di. Che farà lase la ...

