Juventus, Paratici multato: 15000 euro per atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro (Di martedì 27 ottobre 2020) La sfida di campionato contro il Verona porta un punto e tanti rimpianti per la Juventus, ma anche una multa molto salata per il managing director dell'area football Fabio Paratici. Infatti, nella comunicazione di queste ore del Giudice Sportivo, balza all'occhio l'ammenda inflitta al dirigente.Juventus: Paratici multatocaption id="attachment 781495" align="alignnone" width="594" Paratici (Getty Images)/captionIl managing director dell’area football bianconera è stato infatti nuovamente sanzionato dal Giudice Sportivo, questa volta per il comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro nel corso della gara contro l’Hellas Veorna. Paratici ha ricevuto una multa di 15000 euro con la seguente ... Leggi su itasportpress (Di martedì 27 ottobre 2020) La sfida di campionato contro il Verona porta un punto e tanti rimpianti per la, ma anche una multa molto salata per il managing director dell'area football Fabio. Infatti, nella comunicazione di queste ore del Giudice Sportivo, balza all'occhio l'ammenda inflitta al dirigente.caption id="attachment 781495" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionIl managing director dell’area football bianconera è stato infatti nuovamente sanzionato dal Giudice Sportivo, questa volta per il comportamento tenuto neidell’arbitro nel corso della gara contro l’Hellas Veorna.ha ricevuto una multa dicon la seguente ...

ZZiliani : IL SENSO DELLA NOTIZIA DI #CARESSA. Dopo Crotone-Juventus 1-1 (Bonucci disastroso, Pirlo nel pallone, Chiesa espuls… - ZZiliani : Per #Dybala, sempre più incompreso alla Juventus, è un momentaccio. È di ieri il battibecco con Paratici a Crotone,… - ZZiliani : #Paratici è il dirigente finito nel Guinness dei Primati per essere stato il primo e unico al mondo squalificato pe… - AJGNewsOfficial : ?? Ammenda di 15mila euro e diffida per Fabio #Paratici per atteggiamento minaccioso e critiche irrispettose nei con… - Biancon3ro1897 : Da oggi il suo soprannome sarà 'Recidivo.' ??#Paratici #Juventus -