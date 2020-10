Il Collegio 5: chi è Andrea Maggi, il professore di Italiano ed Educazione civica (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Collegio 5: chi è Andrea Maggi, il professore di Italiano ed Educazione civica Andrea Maggi è il professore di Italiano ed Educazione civica de Il Collegio 5, la nuova edizione del docu-reality di Rai 2, che torna in prima serata a partire da martedì 27 ottobre 2020. Quest’anno gli alunni saranno catapultati nel 1992. Al loro fianco dei professori e dei sorveglianti. Andrea Maggi è un volto noto dai fan del programma, ed è da sempre considerato un sex symbol. Ma chi è? Scopriamo qualcosa in più su di lui. Il Collegio 5, tutto sulla nuova ... Leggi su tpi (Di martedì 27 ottobre 2020) Il5: chi è, ildiedè ildiedde Il5, la nuova edizione del docu-reality di Rai 2, che torna in prima serata a partire da martedì 27 ottobre 2020. Quest’anno gli alunni saranno catapultati nel 1992. Al loro fianco dei professori e dei sorveglianti.è un volto noto dai fan del programma, ed è da sempre considerato un sex symbol. Ma chi è? Scopriamo qualcosa in più su di lui. Il5, tutto sulla nuova ...

zazoomblog : Maria Teresa Cristini chi è l’alunna de Il Collegio 5 - #Maria #Teresa #Cristini #l’alunna - zazoomblog : Maria Teresa Cristini chi è l’alunna de Il Collegio 5 - #Maria #Teresa #Cristini #l’alunna - BETTERXVI_ : raga visto che siamo in clima collegio chi era il vostro fav l’anno scorso? - infoitcultura : ‘Il Collegio 5’, ecco chi sono i professori in cattedra - Paoletta_F : #ilcollegio5, ecco chi sono i professori in cattedra -