Gli uomini fanno queste cose schifose a letto, ma eccitano le donne: perché? (Di martedì 27 ottobre 2020) Questa ricerca un po’ particolare arriva dall’Olanda e riguarda alcune abitudini disgustose degli uomini, che però piacciono alle donne, anzi, quasi le eccitano. E’ stato prelevato un campione di 90 donne soggette a stimoli. Il tutto per comprendere cosa piaccia loro e le coinvolga in un rapporto a due e cosa no. Alcune delle cose descritte vi faranno davvero sentire inadeguate; ma chissà, incosciamente, forse, piacciono a tutte. Ecco cosa è stato scoperto. 5 cose disgustose che fanno gli uomini, ma che eccitano le donne Prendendo in considerazione i risultati di questa ricerca, l’autrice di un blog ha scelto di stilare una classifica delle 5 cose più ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 27 ottobre 2020) Questa ricerca un po’ particolare arriva dall’Olanda e riguarda alcune abitudini disgustose degli, che però piacciono alle, anzi, quasi le. E’ stato prelevato un campione di 90soggette a stimoli. Il tutto per comprendere cosa piaccia loro e le coinvolga in un rapporto a due e cosa no. Alcune delledescritte vi faranno davvero sentire inadeguate; ma chissà, incosciamente, forse, piacciono a tutte. Ecco cosa è stato scoperto. 5disgustose chegli, ma chelePrendendo in considerazione i risultati di questa ricerca, l’autrice di un blog ha scelto di stilare una classifica delle 5più ...

agorarai : 'C'è un problema di capacità e di competenza. L'emergenza molto spesso lascia gli uomini da soli a decidere, vuol d… - rtl1025 : Gli Under Uomini di @MarroneEmma pronti per i Live di #XF2020 al via giovedì ?? Blind Blue Phelix Santi RTL 102.5… - IlContiAndrea : Blind, Blue Phelix, Santi tra gli Under Uomini di #Emma Casadilego, Cmqmartina, Mydrama per le Under Donne di #HellRaton #XF2020 - gloria_13h : RT @RamaTrash8: Si vede che Pierpaolo e il tuo animale domestico, tu Elisabetta sei una profumiera ed usi gli uomini come burattini. Anton… - inutile_canzone : RT @rtl1025: Gli Under Uomini di @MarroneEmma pronti per i Live di #XF2020 al via giovedì ?? Blind Blue Phelix Santi RTL 102.5 è la radio… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli uomini Tutti gli uomini del candidato Calenda: a sorpresa arrivano appoggi dem la Repubblica Gli uomini fanno queste cose schifose a letto, ma eccitano le donne: perché?

Ecco cosa è stato scoperto. 5 cose disgustose che fanno gli uomini, ma che eccitano le donne Prendendo in considerazione i risultati di questa ricerca, l’autrice di un blog ha scelto di stilare ...

Champions league, ecco Juve-Barça: su Sisal Matchpoint, sfida sul filo

L’inizio del cammino in Champions è stato però positivo per entrambe, gli uomini di Pirlo hanno vinto 2 a 0 con la Dinamo Kiev, il Barça ha travolto il Ferencvaros per 5 a 1. Sono loro dunque le ...

Ecco cosa è stato scoperto. 5 cose disgustose che fanno gli uomini, ma che eccitano le donne Prendendo in considerazione i risultati di questa ricerca, l’autrice di un blog ha scelto di stilare ...L’inizio del cammino in Champions è stato però positivo per entrambe, gli uomini di Pirlo hanno vinto 2 a 0 con la Dinamo Kiev, il Barça ha travolto il Ferencvaros per 5 a 1. Sono loro dunque le ...