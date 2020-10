Fondo perduto, Cig, credito d`imposta e aiuti a imprese più colpite: ecco il decreto Ristori (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Cdm ha approvato il decreto Ristori. Un nuovo pacchetto di aiuti da oltre 5 miliardi, finanziati recuperando risorse inutilizzate in bilancio. Il nuovo provvedimento è stato messo a punto per dare un contributo economico immediato ai settori di nuovo costretti a chiudere, per contenere il dilagare dell'epidemia. Contributo che potrebbe raddoppiare, rispetto a quanto già ricevuto in estate dopo il lockdown, per chi dovrà tenere la serranda abbassata. "Il Dl Ristori vale più di 5 miliardi di euro, è stata una corsa contro il tempo pazzesca. Può essere criticato ma dimostra la responsabilità del governo" nei confronti della "gente che soffre e non può aspettare" ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Cdm ha approvato il. Un nuovo pacchetto dida oltre 5 miliardi, finanziati recuperando risorse inutilizzate in bilancio. Il nuovo provvedimento è stato messo a punto per dare un contributo economico immediato ai settori di nuovo costretti a chiudere, per contenere il dilagare dell'epidemia. Contributo che potrebbe raddoppiare, rispetto a quanto già ricevuto in estate dopo il lockdown, per chi dovrà tenere la serranda abbassata. "Il Dlvale più di 5 miliardi di euro, è stata una corsa contro il tempo pazzesca. Può essere criticato ma dimostra la responsabilità del governo" nei confronti della "gente che soffre e non può aspettare" ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ...

