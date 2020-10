Due anestesisti condannati per la morte di una bambina in una clinica di Roma (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - ​Con due condanne e tre assoluzioni si è chiuso in tribunale, a Roma, il processo sulla morte di Giovanna Fatello, la bambina di 10 anni deceduta il 29 marzo del 2014 a seguito di un intervento a un orecchio, che avrebbe dovuto essere di routine, a Villa Mafalda. Per omicidio colposo il giudice Roberto Rizzi ha condannato a due anni di reclusione gli anestesisti Pierfrancesco Dauri e Federico Santilli, con pena sospesa e subordinata al pagamento di una provvisionale pari a 550mila euro da destinare ai tre familiari della vittima costituitisi parte civile. Assoluzione, perchè il fatto non sussiste, per i chirurghi Giuseppe Magliulo e il collaboratore Dario Marcotullio, e l'allora direttrice sanitaria della casa di cura Rossella Moscatelli (accusata solo di falso ideologico). Sull'operato dei ... Leggi su agi (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - ​Con due condanne e tre assoluzioni si è chiuso in tribunale, a, il processo sulladi Giovanna Fatello, ladi 10 anni deceduta il 29 marzo del 2014 a seguito di un intervento a un orecchio, che avrebbe dovuto essere di routine, a Villa Mafalda. Per omicidio colposo il giudice Roberto Rizzi ha condannato a due anni di reclusione gliPierfrancesco Dauri e Federico Santilli, con pena sospesa e subordinata al pagamento di una provvisionale pari a 550mila euro da destinare ai tre familiari della vittima costituitisi parte civile. Assoluzione, perchè il fatto non sussiste, per i chirurghi Giuseppe Magliulo e il collaboratore Dario Marcotullio, e l'allora direttrice sanitaria della casa di cura Rossella Moscatelli (accusata solo di falso ideologico). Sull'operato dei ...

