Dayane Mello al GF Vip: «Infanzia da denutrita, sporca e picchiata dal compagno di mia madre» (Di martedì 27 ottobre 2020) Dayane Mello al Grande Fratello Vip ha parlato della sua Infanzia. Un periodo molto difficile per Dayane Mello, la madre faceva la prostituta, lei viveva con i fratelli in una casa molto piccola: “Ero piena di pidocchi – ha raccontato – tutta sporca e magra magra. L’uomo di mia madre mi ha picchiata”. Il racconto di Dayane è iniziato con i coinquilini: “Mia madre ha avuto 10 figli – ha rivelato ai colleghi di reality – Vivevamo in una casetta grande come la sauna del GFVip, con altri tre fratelli, senza mangiare anche per una settimana. Lei faceva la prostituta. Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra magra. Ricorso ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 27 ottobre 2020)al Grande Fratello Vip ha parlato della sua. Un periodo molto difficile per, lafaceva la prostituta, lei viveva con i fratelli in una casa molto piccola: “Ero piena di pidocchi – ha raccontato – tuttae magra magra. L’uomo di miami ha”. Il racconto diè iniziato con i coinquilini: “Miaha avuto 10 figli – ha rivelato ai colleghi di reality – Vivevamo in una casetta grande come la sauna del GFVip, con altri tre fratelli, senza mangiare anche per una settimana. Lei faceva la prostituta. Io ero piena di pidocchi, tuttae magra magra. Ricorso ...

fanpage : Il passato di Dayane Mello: “Mia madre si prostituiva, il compagno mi picchiò e smisi di vederla” #GFVIP - Dada52704392 : RT @_heysestra: “Se io seguo voi va tutto bene, se seguo un pensiero diverso non va bene” Dayane Cristina Mello 27 ottobre 2020 #GFVIP ht… - fragolachloe : RT @_heysestra: “Se io seguo voi va tutto bene, se seguo un pensiero diverso non va bene” Dayane Cristina Mello 27 ottobre 2020 #GFVIP ht… - ricordosospeso : RT @_heysestra: “Se io seguo voi va tutto bene, se seguo un pensiero diverso non va bene” Dayane Cristina Mello 27 ottobre 2020 #GFVIP ht… - mandy___23 : RT @_heysestra: “Se io seguo voi va tutto bene, se seguo un pensiero diverso non va bene” Dayane Cristina Mello 27 ottobre 2020 #GFVIP ht… -