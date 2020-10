Crescono ancora i contagi. Sono quasi 22mila i nuovi casi e 221 i morti nelle ultime 24 ore. Rezza: “Trend in marcato aumento con disparità tra le regioni” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Oggi registriamo 21.994 nuovi casi, Sono stati eseguiti oltre 174 mila tamponi quindi 50 mila in più di ieri. I numeri dei nuovi casi hanno una certa disparità tra le varie regioni”. E’ quanto ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso una conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica in Italia. Ieri i contagi erano stati 17.012 e 141 le vittime, a fronte, però, di circa 37mila tamponi in meno rispetto a domenica scorsa. “Il trend dell’epidemia è in aumento – ha spiegato Rezza -, più marcato nelle ultime 2-3 settimane. Abbiamo un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) “Oggi registriamo 21.994stati eseguiti oltre 174 mila tamponi quindi 50 mila in più di ieri. I numeri deihanno una certa disparità tra le varie regioni”. E’ quanto ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, nel corso una conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica in Italia. Ieri ierano stati 17.012 e 141 le vittime, a fronte, però, di circa 37mila tamponi in meno rispetto a domenica scorsa. “Il trend dell’epidemia è in– ha spiegato-, più2-3 settimane. Abbiamo un ...

Ultime Notizie dalla rete : Crescono ancora Oocl, crescono ancora i volumi - The Medi Telegraph - News dall'Italia e dal mondo The MediTelegraph Mutui, Tecnocasa: tassi ancora ai minimi a settembre 2020. Euribor 3 mesi a -0,49% ed Eurirs 25 anni a 0,06%

Dopo aver mantenuto una media intorno al 3,4% nel 2011, l’Eurirs (25 anni) è sceso a giugno 2012 a quota 2,13% per poi tornare a crescere fino a 2,75% a settembre 2013. Da allora ha iniziato una fase ...

Mortellito, Battiato: “Stiamo crescendo. Ma non guardiamo la classifica”

Non ha sbagliato un colpo sin qui il Mortellito. Quinta vittoria in altrettanti incontri, 15 punti in classifica come la Meriense, che vanta una migliore differenza reti. Lo stop, dopo l'ultimo Dpcm c ...

