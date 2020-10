Covid, Landini a Conte: “Stop licenziamenti per altre 18 settimane. Dpcm? Il tracciamento non ha funzionato” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Domani avremo un incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Uno dei temi su cui chiediamo una risposta è quello di reiterare un provvedimento, quello della cassa integrazione Covid e del blocco dei licenziamenti per altre 18 settimane, perché pensiamo che accanto al sostegno alle imprese l’obiettivo deve essere di non perdere nemmeno posti di lavoro”. A rivendicarlo il leader della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo all’assemblea di Legacoop Produzione e Servizi, organizzata in diretta streaming. “Non vogliamo solo discutere di ammortizzatori sociali ma che si riapra il dialogo con le parti sociali che si era interrotto e che è indispensabile per progettare il nostro futuro”, ha aggiunto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) “Domani avremo un incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe. Uno dei temi su cui chiediamo una risposta è quello di reiterare un provvedimento, quello della cassa integrazionee del blocco deiper18, perché pensiamo che accanto al sostegno alle imprese l’obiettivo deve essere di non perdere nemmeno posti di lavoro”. A rivendicarlo il leader della Cgil, Maurizio, intervenendo all’assemblea di Legacoop Produzione e Servizi, organizzata in diretta streaming. “Non vogliamo solo discutere di ammortizzatori sociali ma che si riapra il dialogo con le parti sociali che si era interrotto e che è indispensabile per progettare il nostro futuro”, ha aggiunto ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Landini Covid, Landini a Conte: “Stop licenziamenti per altre 18 settimane Il Fatto Quotidiano Coronavirus, Landini: "Licenziamenti dal 1 gennaio sarebbe sciagura"

Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, collegato all'assemblea di Legacoop, aggiungendo: "Altra cosa è dire 'dal 1 gennaio liberi tutti': sarebbe una cosa sciagurata anche ...

L’esasperazione tracima in piazza, luci accese per protesta: la voce dei ristoratori

Esasperazione e rabbia. Sono i sentimenti che vanno per la maggiore tra ristoratori e baristi dopo l’ultimo Dpcm varato dal premier Conte. La protesta si riverserà in Piazza dei Miracoli venerdì pross ...

