Cercasi governo di tregua, largo e Popolare. La riflessione di Chiapello (Di martedì 27 ottobre 2020) La riflessione di maggiore attualità letta fino ad oggi, in un tempo in cui la crisi, innescata dalla pandemia in un mondo che a fatica stava uscendo da quella finanziaria esplosa nel 2008, ha ricominciato a correre, dopo un periodo di fermata o (forse) di illusione, è quella scritta da Corrado Ocone su Formiche.net del 25 ottobre su una ipotesi di governo di unità nazionale e sui perché non se ne parli: cioè, di fronte all’evidente limite di un sistema che non rappresenta il nuovo ma il colpo di coda di un fallimento, la sedicente seconda repubblica, costruita su divisioni e lifting ideologici di deboli forze politiche, non si può non riconnettersi all’evidente disagio del popolo che rischia di trasformarsi in una generale sensazione di disperazione. Un passaggio appare nella drammatica ... Leggi su formiche (Di martedì 27 ottobre 2020) Ladi maggiore attualità letta fino ad oggi, in un tempo in cui la crisi, innescata dalla pandemia in un mondo che a fatica stava uscendo da quella finanziaria esplosa nel 2008, ha ricominciato a correre, dopo un periodo di fermata o (forse) di illusione, è quella scritta da Corrado Ocone su Formiche.net del 25 ottobre su una ipotesi didi unità nazionale e sui perché non se ne parli: cioè, di fronte all’evidente limite di un sistema che non rappresenta il nuovo ma il colpo di coda di un fallimento, la sedicente seconda repubblica, costruita su divisioni e lifting ideologici di deboli forze politiche, non si può non riconnettersi all’evidente disagio del popolo che rischia di trasformarsi in una generale sensazione di disperazione. Un passaggio appare nella drammatica ...

Il govervatore pronto a chiedere una deroga per ristoranti, teatri e palestre: «Ma il governo centrale non cerca il dialogo» PALERMO - «Una scelta davvero irragionevole quella del governo Conte su ...

LETTERA Non responsabili, ma guide

Condanno la violenza sempre. Le manifestazioni di protesta vanno fatte entro le regole e controllate perché non degenerino. Ma la situazione è esplosiva e temo possa diventare fuori controllo. Lei, Se ...

