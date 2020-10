Rossella Erra risponde per le rime a Guillermo Mariotto (…e Milly Carlucci non resterà zitta) (Di martedì 27 ottobre 2020) Ieri pomeriggio Guillermo Mariotto, ospite da Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha appellato Rossella Erra come la ‘cicciona vestita di strass‘ ed il commento è arrivato alle orecchie della diretta interessata che ha deciso di replicare con un video. “Guillermo, ciao! Sono la cicciona vestita di strass. Al giorno d’oggi ancora la parola cicciona? Che poi io cicciona lo sono veramente, ma tu non mi sembri tanto magrolino. Ma io ho capito cosa vuoi fare, vuoi fare come con Gilles Rocca, che gli hai messo 2 perché, come hai detto, gli vuoi puntare i fari addosso. Allora puntali anche addosso a me, così questi strass li facciamo luccicare ancora di più. E io mi chiamo Rossella, ma per te Signora Rossella”. Il video ... Leggi su biccy (Di martedì 27 ottobre 2020) Ieri pomeriggio, ospite da Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha appellatocome la ‘cicciona vestita di strass‘ ed il commento è arrivato alle orecchie della diretta interessata che ha deciso di replicare con un video. “, ciao! Sono la cicciona vestita di strass. Al giorno d’oggi ancora la parola cicciona? Che poi io cicciona lo sono veramente, ma tu non mi sembri tanto magrolino. Ma io ho capito cosa vuoi fare, vuoi fare come con Gilles Rocca, che gli hai messo 2 perché, come hai detto, gli vuoi puntare i fari addosso. Allora puntali anche addosso a me, così questi strass li facciamo luccicare ancora di più. E io mi chiamo, ma per te Signora”. Il video ...

SignoraRossella : RT @BITCHYFit: Mariotto bodyshaming contro Rossella Erra: “Quella cicciona vestita di strass” - StraNotizie : Mariotto bodyshaming contro Rossella Erra: “Quella cicciona vestita di strass” - BITCHYFit : Mariotto bodyshaming contro Rossella Erra: “Quella cicciona vestita di strass” - mariannalopreia : Una trasmissione come @Ballando_Rai di @milly_carlucci non può trovarsi in questa situazione. @guglielmomariotto c… - marcy1966live : @storie_italiane @GuillerMari8 @CdGherardesca @Ballando_Rai @eleonoradaniele Mariotto chiedi scusa alla Rossella Er… -