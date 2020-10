Ross Brawn | “Leclerc mi ricorda Schumacher e Hamilton | sa sfruttare la macchina”

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 ottobre 2020) “C’è stata un’altra grande prestazione di Charles Leclerc e continua a dare stimolo alla Ferrari per il pimo anno dopo una stagione finora molto impegnativa. Il team saprà che quando sarà in grado di dargli una macchina più competitiva, darà i risultati“. È questo il commento del direttore generale e responsabile sportivo del progetto F1a margine dell’emozionante Gran Premio del Portogallo che ha visto Charles Leclerc chiudere al quarto posto con una Ferrari parsa in crescita tra le mani del monegasco. “Un pilota può scegliere due strade con un’auto difficile e complicata. Può demotivarlo facendogli calare le prestazioni oppure fare ciò che sta facendo Leclerc, scavando ancora più a fondo per trovare ...