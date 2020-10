Ricciardi cauto sul nuovo Dpcm | «Insufficiente» Galli | «Tutti in auto-lockdown | se funziona lo vedremo fra due settimane»

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Ilè fa discutere gli esperti. Secondo Walter, consigliere del ministro della Salute, le misure entrate in vigore da oggi, 26 ottobre, «sono un passo avanti, ma non sufficiente per affrontare la circolazione del virus in questo momento». Citando una ricerca dell’università di Edimburgo pubblicata su The Lancet, ha affermato che «allo stato attuale delle cose l’unico modo per rallentare l’indice di contagio è il, anche non generalizzato». Nel suo intervento a Omnibus su La7, ha spiegato che è necessario, dove l’indice di contagio è alto, «chiudere le scuole, passare allo smart working e imporre limitazioni sui trasporti pubblici». ...