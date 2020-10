Passo indietro di Fdi. Grimaldi e Volpe Questori. Piscitelli segretario (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I consiglieri regionali Andrea Volpe e Massimo Grimaldi sono stati eletti consiglieri Questori del Consiglio regionale della Campania. Andrea Volpe ha riportato 21 mentre Massino Grimaldi 18. Al termine della votazione il neo eletto presidente Gennaro Oliviero ha chiuso la seduta annunciando che a breve saranno convocati i capigruppo per fissare la data del prossimo consiglio. Passo indietro dì Fratelli d’Italia che puntava alla carica di Questore con Alfonso Piscitelli che ora deve accontentarsi dell’incarico di segretario. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I consiglieri regionali Andreae Massimosono stati eletti consiglieridel Consiglio regionale della Campania. Andreaha riportato 21 mentre Massino18. Al termine della votazione il neo eletto presidente Gennaro Oliviero ha chiuso la seduta annunciando che a breve saranno convocati i capigruppo per fissare la data del prossimo consiglio.dì Fratelli d’Italia che puntava alla carica di Questore con Alfonsoche ora deve accontentarsi dell’incarico di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

