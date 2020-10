“Non lo farò mai”. Denise Pipitone oggi avrebbe 20 anni. E il padre decide di parlare. Per lei (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nessuno potrà mai scordare Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, nel mese di settembre del 2004. Ebbene, con gran dolore e brividi lungo la schiena, la ricordiamo oggi, 26 ottobre 2020, nel giorno in cui Denise avrebbe compiuto vent’anni. Il papà, le ha dedicato una lettera intensa all’interno della quale ha deciso di rivolgersi a lei direttamente, alla figlia che non ha più ma che per sempre avrà. I genitori non hanno mai smesso di sperare che la loro Denise sia ancora viva e il loro abiettivo di vita, dal 2004, è quello di scoprire la verità. “Quando ero più spensierato – si legge nel post Facebook scritto da Piero Pulizzi – mi piaceva scrivere. Lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nessuno potrà mai scordare, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, nel mese di settembre del 2004. Ebbene, con gran dolore e brividi lungo la schiena, la ricordiamo, 26 ottobre 2020, nel giorno in cuicompiuto vent’. Il papà, le ha dedicato una lettera intensa all’interno della quale ha deciso di rivolgersi a lei direttamente, alla figlia che non ha più ma che per sempre avrà. I genitori non hanno mai smesso di sperare che la lorosia ancora viva e il loro abiettivo di vita, dal 2004, è quello di scoprire la verità. “Quando ero più spensierato – si legge nel post Facebook scritto da Piero Pulizzi – mi piaceva scrivere. Lo ...

