Morto il 15enne travolto da un’auto fra Saronno e Rovello (Di lunedì 26 ottobre 2020) E’ purtroppo Morto il ragazzo di 15 anni che domenica è rimasto coinvolto in un grave incidente sulla strada provinciale che collega Saronno a Rovello Porro. Ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese, non ce l’ha fatta. Sarebbe deceduto già in serata, dopo il ricovero. Si chiamava Simone Vavassori e viveva con la famiglia a Misinto … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Morto il 15enne travolto da un’auto fra Saronno e Rovello proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 26 ottobre 2020) E’ purtroppoil ragazzo di 15 anni che domenica è rimasto coinvolto in un grave incidente sulla strada provinciale che collegaPorro. Ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese, non ce l’ha fatta. Sarebbe deceduto già in serata, dopo il ricovero. Si chiamava Simone Vavassori e viveva con la famiglia a Misinto … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloilda un’auto fraproviene da Il Notiziario.

LegaSalvini : MARIO GIORDANO: 'È MORTO UN 15ENNE DELLE NAVI QUARANTENA. NON NE PARLA NESSUNO!' - ilNotiziarioInd : Morto il 15enne travolto da un'auto fra Saronno e Rovello - gabrillasarti2 : DE Luca, e radiografia di un 15enne col covid, 3 anni Alessandro, 33 anni morto di polmonite da influenza , diabet… - pentagram54 : RT @Noiconsalvini: MARIO GIORDANO: 'È MORTO UN 15ENNE DELLE NAVI QUARANTENA. NON NE PARLA NESSUNO!' - FulviaFrongia : RT @LegaSalvini: MARIO GIORDANO: 'È MORTO UN 15ENNE DELLE NAVI QUARANTENA. NON NE PARLA NESSUNO!' -

Ultime Notizie dalla rete : Morto 15enne Morto il 15enne travolto da un'auto fra Saronno e Rovello Il Notiziario Morto il 15enne travolto da un’auto fra Saronno e Rovello

E’ purtroppo morto il ragazzo di 15 anni che domenica è rimasto coinvolto in un grave incidente sulla strada provinciale che collega Saronno a Rovello Porro. Ricoverato all’ospedale di Circolo di ...

Un morto e altri 124 contagi Molti i bambini e i ragazzi

A segnalare un decesso è il sindaco di Montaione, un residente ma non ospite della Rsa Villa Serena. Una religiosa ricoverata all’ospedale San Giuseppe ...

E’ purtroppo morto il ragazzo di 15 anni che domenica è rimasto coinvolto in un grave incidente sulla strada provinciale che collega Saronno a Rovello Porro. Ricoverato all’ospedale di Circolo di ...A segnalare un decesso è il sindaco di Montaione, un residente ma non ospite della Rsa Villa Serena. Una religiosa ricoverata all’ospedale San Giuseppe ...