Misiani: "Ristoro per le attività? Decreto in 24 ore in Gazzetta" (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Puntiamo ad andare in Gazzetta domani con il Decreto con le misure delle categorie interessate. Abbiamo lavorato sabato e domenica e ancora oggi". Lo afferma il viceministro all'economia, Antonio Misiani a Rtl, in merito al Decreto per il Ristoro dei settori più colpiti. "Si stima un aiuto per 350.000 imprese della ristorazione, bar, spettacolo e sport", aggiunge. Segui su affaritaliani.it

