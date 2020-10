Manchester City shock! A soli 17 anni, Jeremy Wisten si è tolto la vita (Di lunedì 26 ottobre 2020) Jeremy Wisten suicida a 17 anni. Grave lutto nel mondo del calcio inglese Jeremy Wisten, ex calciatore dell’Academy del Manchester City, si è suicidato all’età … L'articolo Manchester City shock! A soli 17 anni, Jeremy Wisten si è tolto la vita proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 26 ottobre 2020)suicida a 17. Grave lutto nel mondo del calcio inglese, ex calciatore dell’Academy del, si è suicidato all’età … L'articolo17si èlaproviene da ForzAzzurri.net.

