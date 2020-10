In piazza contro le restrizioni | manifestazioni da Nord a Sud

Leggi su agi

(Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - Non risparmia nessuna regione italiana il clima di protesta scattato dopo il nuovo Dpcm, in vigore da oggi, per cercare di contenere l'aumento dei casi di Covid 19.e cortei, per contestare i decreti del Governo, ma anche quelli delle Regioni e dei sindaci, si registrano ovunque, e in alcune città non sono mancati momenti di tensione e anche scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, come successo a Napoli. La scorsa notte, sempre in Campania, un gruppetto di manifestanti, a Salerno, ha tentato di raggiungere il quartiere "Carmine" in cui abita il governatore, Vincenzo De Luca. Le forze dell'ordine, schierate in tenuta antisommossa in diversi angoli della città, hanno evitato che potesse accadere, disperdendoli. La protesta era nata in maniera pacifica da oltre un centinaio di esercenti intorno alle 23 in ...