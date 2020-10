Grande Fratello Vip 5, il pubblico chiede che Enock Barwuah venga squalificato (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il pubblico del Grande Fratello Vip 5 è inviperito contro alcuni concorrenti, tra cui Enock Barwuah ed Elisabetta Gregoraci, e chiede la squalifica dal reality. Il Grande Fratello Vip 5 accende gli animi del suo pubblico che chiede, a gran voce via social, la squalifica per Enock Barwuah e per altri concorrenti. E stavolta non si salva neppure la contessa Patrizia De Blanck. Dire che è tutta colpa della lite scoppiata tra Enock e Guenda Goria per la pessima uscita di Mario Balotelli su Dayane Mello non è corretto, ma, certo, è innegabile che lo scontro a tavola sia stata la classica "goccia" che ha fatto tracimare la pazienza del ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 ottobre 2020) IldelVip 5 è inviperito contro alcuni concorrenti, tra cuied Elisabetta Gregoraci, ela squalifica dal reality. IlVip 5 accende gli animi del suoche, a gran voce via social, la squalifica pere per altri concorrenti. E stavolta non si salva neppure la contessa Patrizia De Blanck. Dire che è tutta colpa della lite scoppiata trae Guenda Goria per la pessima uscita di Mario Balotelli su Dayane Mello non è corretto, ma, certo, è innegabile che lo scontro a tavola sia stata la classica "goccia" che ha fatto tracimare la pazienza del ...

LegaSalvini : SUDDITI DEL GRANDE FRATELLO, SIETE PRONTI? - GrandeFratello : Grande Fratello non finirà mai di stupirvi ?? Vi aspettiamo questa sera, in prima serata, su #Canale5! #GFVIP - trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - hazsangels : MI RIVOLGO ALLA REGIA DEL GRANDE FRATELLO: QUESTA SERA MANDATE IL VIDEO DI GOLDEN DI HS CHE VOGLIO VEDERE LA REAZI… - Tris_Malik_01 : RT @heartmarils: stefania: “mi piacerebbe conoscere tua mamma” tommaso: “ovvio che te la faccio conoscere, poi noi ci vedremo fuori non è… -