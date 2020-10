Giulia D’Urso troppo dimagrita | L’allarme dei fan fuori Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Da quando la sua intensa storia d’amore con Giulio Raselli è finita, la vita diD’Urso è molto cambiata. L’ex corteggiatrice pugliese si è trasferita a Milano e ha abbandonato definitivamente la casa di Valenza in cui ha convissuto con l’ex tronista di. Ma c’è un dettaglio in particolare che non è passato inosservato agli occhi dei fan. Infatti,D’Urso è apparsa, forse proprio a causa della delusione d’amore subita. L’ex corteggiatrice, infatti, aveva investito tutta se stessa nella storia d’amore nata acon Giulio Raselli. A un solo mese dalla scelta in diretta su Canale 5,...