GFVIP, Enock vs Guenda: la furia del fratello di Balotelli Si è consumata una delle liti più inaspettate nella casa del Grande fratello Vip protagonisti Enock e Guenda Goria. I due durante una conversazione hanno manifestato in modo vivace le loro posizioni divergenti sulle dichiarazioni di cattivo gusto rese da Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello nell'ultima puntata. Guenda ha ripreso Enock che si è rifiutato di fare un gioco proposto da Tommaso Zorzi perché avrebbe potuto urtare la sensibilità di qualcuno soprattutto di sua madre e quella di Zelletta. In merito a questa particolare attenzione Guenda ha fatto notare a Enock che anche il fratello ha fatto una battuta fuori luogo offensiva sulle donne quando ha ironizzato con la Mello, in ...

GrandeFratello : Da oggi non diremo più FREEZE... sarà direttamente FRIGORIFERO! ?? Enock riceve l'enorme carica che solo un fratello… - alexiuss11 : RT @ant19mar: Oppini: “Con Enock bisogna parlare diversamente.” Tommaso: “Lui è stato scelto come tutti gli altri, è un concorrente normale… - giorgia_buono : RT @enomisM96: #GFVIP Hanno censurato la lite tra Guenda ed Enock, eliminando il video di 6 minuti che avevano caricato sul sito. NON HO P… - LaviniaL1982 : Continuano a parlare delle cose dette giustamente da Guenda ad Enock e non del fatto quest’ultimo continua a giusti… - skyspace04 : RT @goateelace: Enock: Come cazzo ti permetti? Chi ti credi di essere? Oh! Ma stiamo scherzando? Guenda: CREDO DI ESSERE UNA DONNA. Enock:… -