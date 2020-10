Coronavirus, Casa Bianca: “Non controlleremo la pandemia”. 5 positivi nello staff di Pence (Di lunedì 26 ottobre 2020) A una settimana dalle presidenziali, la pandemia di Covid-19 non si arresta negli Stati Uniti. Anzi: ieri, per il secondo giorno consecutivo, sono stati registrati oltre 83mila contagi in 24 ore. Prima di allora, la maggior parte dei casi segnalati negli Usa in un solo giorno era rimasta sotto il record di 77.362, risalente al 16 luglio. Una diffusione del virus che il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows ha apertamente dichiarato che gli Stati Uniti “non controlleranno”, perché l’unico modo di sconfiggere il Covid è attraverso la “mitigazione”, quindi con vaccini e terapie. Dichiarazioni che Meadows ha rilasciato nel corso di un’intervista a Cnn, dove ha spiegato l’impossibilità di controllare il virus perché “è contagioso come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) A una settimana dalle presidenziali, la pandemia di Covid-19 non si arresta negli Stati Uniti. Anzi: ieri, per il secondo giorno consecutivo, sono stati registrati oltre 83mila contagi in 24 ore. Prima di allora, la maggior parte dei casi segnalati negli Usa in un solo giorno era rimasta sotto il record di 77.362, risalente al 16 luglio. Una diffusione del virus che il capo dellodella, Mark Meadows ha apertamente dichiarato che gli Stati Uniti “non controlleranno”, perché l’unico modo di sconfiggere il Covid è attraverso la “mitigazione”, quindi con vaccini e terapie. Dichiarazioni che Meadows ha rilasciato nel corso di un’intervista a Cnn, dove ha spiegato l’impossibilità di controllare il virus perché “è contagioso come ...

Covid-19: i consigli per tenere il virus fuori dalla propria casa
Coronavirus, Gerry Scotti "Ho il Covid, sono sotto controllo medico"

ROMA (ITALPRESS) – Gerry Scotti è positivo. “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”, scrive il ...

Coronavirus, negli Usa secondo giorno di contagi record. Nuovo focolaio in Cina

Il capo staff della Casa Bianca Mark Meadows ha ammesso in un’intervista ... dopo aver rilevato 137 nuovi casi di Coronavirus asintomatici a Kashgar, nella regione del Nord-Ovest dello Xinjiang. In ...

