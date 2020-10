Bormio | i segreti del ricovero militare sullo Scorluzzo

(Di lunedì 26 ottobre 2020), Sondrio,, 26 ottobre 2020 - Un sito, dall'eccezionale valore storico e antropologico, restituito alla comunità grazie all'intervento di messa in protezione avviato nel 2017 dal Museo della ...

Ultime Notizie dalla rete : Bormio segreti

Il Giorno

Bormio (Sondrio), 26 ottobre 2020 - Un sito, dall’eccezionale valore storico e antropologico, restituito alla comunità grazie all’intervento di messa in protezione avviato ne ...Gabriele Parpiglia per “Chi” tommaso zorzi da bambino 2 Sarà “Tommy show” tutte le sere. Non mi crede, vero? Scommettiamo! Eravamo a Bormio quando abbiamo incontrato Tommaso Zorzi, poco prima del GfVi ...