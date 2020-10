Basket: Trento, cinque positivi al Covid-19. Tre sono nella squadra, due nello staff (Di lunedì 26 ottobre 2020) Neanche il tempo di gioire per una miracolosa vittoria arrivata all’overtime contro Cremona che a Trento si addensano le nubi del coronavirus, proprio alla vigilia della trasferta di EuroCup a Trento. cinque, infatti, sono i membri del gruppo squadra che hanno riscontrato una positività prima della partenza per la sfida al Gran Canaria nel quinto turno dela seconda competizione di area ECA. Il comunicato della Dolomiti Energia, in particolare, si sofferma sul fatto che i giocatori positivi al Covid-19 siano tre, mentre sono due i membri dello staff. I coinvolti sono asintomatici oppure con sintomi lievi. Per tutti è scattato l’isolamento, come da ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Neanche il tempo di gioire per una miracolosa vittoria arrivata all’overtime contro Cremona che asi addensano le nubi del coronavirus, proprio alla vigilia della trasferta di EuroCup a, infatti,i membri del gruppoche hanno riscontrato unatà prima della partenza per la sfida al Gran Canaria nel quinto turno dela seconda competizione di area ECA. Il comunicato della Dolomiti Energia, in particolare, si sofferma sul fatto che i giocatorial-19 siano tre, mentredue i membri dello. I coinvoltiasintomatici oppure con sintomi lievi. Per tutti è scattato l’isolamento, come da ...

