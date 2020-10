Zombie Royale in CoD Warzone | gli equipaggiamenti migliori per vincere

Leggi su optimagazine

(Di domenica 25 ottobre 2020) Come accade ogni anno per le produzioni videoludiche più blasonate, anche CoDha deciso di festeggiare a dovere Halloween. E lo fa naturalmente con un evento tutto brividi e terrore, confezionato dagli sviluppatori di Infinity War e dal publisher Activision non solo per omaggiare questa sentita celebrazione, ma anche per mettere sul piatto una variazione di gameplay che sta seducendo un po’ tutta la community di videogiocatori impegnati sui server del titolo. Sì perché, pare che siano in molti ad aver apprezzato, tra le altre cose, ladella Battaglia Reale di Call of Duty – da scaricare gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e in dirittura d’arrivo a novembre anche sulle console next-gen PS5 e Xbox Series X. Ladi CoD ...