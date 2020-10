"Una relazione con Garko? Cambierei argomento". Serena Autieri dalla Bortone, gelo (e umiliazione) in diretta (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo il coming out di Gabriel Garko si allunga la lista delle sue fidanzate che, ora, scopriamo essere sue non-fidanzate. Eva Grimaldi, Manuela Arcuri e Adua del Vesco sono donne bellissime con cui Garko aveva avuto una relazione in passato, ora invece si è scoperto che quelle erano solo relazioni "di facciata". L'ultima a negare ora di essere stata fidanzata di Garko è Serena Autieri, amata attrice di tante fiction, sposata da dieci anni col manager Enrico Griselli, con cui ha avuto la figlia Tosca. Autieri e Garko hanno recitato insieme nel 2006 in L'onore e il rispetto, all'epoca, in realtà, più che di relazione si parlò di un flirt, un'intesa, una complicità. Qualcosa di non ufficiale, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo il coming out di Gabrielsi allunga la lista delle sue fidanzate che, ora, scopriamo essere sue non-fidanzate. Eva Grimaldi, Manuela Arcuri e Adua del Vesco sono donne bellissime con cuiaveva avuto unain passato, ora invece si è scoperto che quelle erano solo relazioni "di facciata". L'ultima a negare ora di essere stata fidanzata di, amata attrice di tante fiction, sposata da dieci anni col manager Enrico Griselli, con cui ha avuto la figlia Tosca.hanno recitato insieme nel 2006 in L'onore e il rispetto, all'epoca, in realtà, più che disi parlò di un flirt, un'intesa, una complicità. Qualcosa di non ufficiale, ...

