Serie B in pericolo | Balata | ' Il Governo intervenga'

AreUBlack : Pero il calcio continua, la serie A continua. Mi piace tantissimo il calcio, ma se veramente c’è questo grande per… - HikingAndorra : RT @jacko_cecilia: Per la serie, a tuo rischio e pericolo... - junews24com : Juve-Verona: Kalinic pericolo numero uno, lo dicono le statistiche - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie pericolo

La Gazzetta dello Sport

"Abbiamo creato un'identità forte, gli ultimi risultati sono stati positivi e sono una dimostrazione che siamo tutti in armonia, motivati e con fiducia". Parola di Paulo Fonseca alla vigilia di Milan- ...(Dal 61’ Rispoli 5,5 - Si rende pericoloso anche in attacco, ma poteva fare qualcosa in più). Messias 7 - Uno dei migliori in campo, trova anche la prima rete in serie A. Nonostante l’uomo in meno e ...