PAGELLE Benevento Napoli | TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo

(Di domenica 25 ottobre 2020) I top ee iai protagonisti delvalido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: R.Insigne: OsimhenAl termine del. Leggi su Calcionews24.com

sportcampania1 : ???????? Il giorno del derby tra @beneventocalcioofficial e @officialsscnapoli ? Gara, pagelle e altro ancora su… - fantapazzcom : Roma - Benevento: le pagelle di Fantapazz - Ermes79channel : Roma Benevento 5-2 - Le pagelle (con video) - DavideLipira : RT @corgiallorosso: ??#RomaBenevento 5-2, le pagelle di CGR: Don Pedro in cattedra, Double Dzeko, Miki assist-machine ?? - infoitsport : Le pagelle di Roma-Benevento 5-2: Pedro il migliore, Cristante risorge -

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE Benevento

CalcioMercato.it

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Benevento Napoli Le pagelle dei protagonisti del match tra Benevento e Napoli, valido per la 5ª ...Fantacalcio pagelle 5° giornata di andata del Campionato di Serie A 2020-2021: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...