Nuovo balzo in avanti dei contagi: + 21.273. In calo invece i decessi (Di domenica 25 ottobre 2020) AGI - Impennata della curva epidemica in Italia: si contano oggi 21.273 nuovi casi (ieri 19.644), con meno tamponi rispetto a ieri: 161.880 oggi contro 177.669. In calo il numero dei decessi, 128 oggi contro i 151 di 24 ore fa. Il totale delle vittime sale così a 37.338. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In leggerissimo aumento anche il numero dei nuovi ricoveri in terapia intensiva, +80 (ieri +79), che arrivano a 1.208 in tutto. Piccolo calo per i ricoveri ordinari che salgono di altre 719 unità (ieri 738), e sono 12.006. La regione con più casi è ancora la Lombardia (+5.762), seguita da Campania (+2.590), Piemonte (+2.287), Toscana (1.863), Lazio (1.541) e Veneto (1.468). Le uniche tre regioni con incremento a due cifre sono Valle d'Aosta ...

