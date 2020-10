F1 | presentazione GP Portogallo 2020 | Lewis Hamilton punta al record assoluto di vittorie Charles Leclerc sogna il podio Incognita pioggia

Leggi su oasport

(Di domenica 25 ottobre 2020) Quest’oggi all’autodromo di Portimao si disputerà il Gran Premio di, dodicesimo apmento del Mondiale di Formula Uno. Il Circus farà quindi il suo ritorno nel Paese lusitano dopo ben 24 anni e la gara potrebbe rappresentare un momento storico per la massima categoria automobilistica. Infatti due settimane faha appaiato Michael Schumacher a quota 91 successi, diventando così il pilota più vincente di sempre in coabitazione con il tedesco. Oggi, dunque, il britannico avrà l’opportunità di spingersi dove nessuno è mai arrivato, tramutandosi nell’uomo con più affermazioni nella storia. Curiosamente, il trentacinquenne inglese potrebbe assumere questo ruolo proprio nella nazione in cui, 33 anni ...