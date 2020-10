F1, Lewis Hamilton: “Questa vittoria è frutto della nostra filosofia di squadra. Tutto questo è fonte di ispirazione” (Di domenica 25 ottobre 2020) Lewis Hamilton è entrato nella storia. Il britannico della Mercedes oggi si è portato a casa la vittoria n.92 in carriera nel Circus della F1 (n.8 stagionale) nel GP del Portogallo 2020, migliorando il record del tedesco Michael Schumacher. Un’altra prestazione magistrale per lui, bravissimo nella gestione delle mescole medie nella fase cruciale, quando all’inizio l’arrivo della pioggia aveva scompaginato le carte. Un campione si vede nelle difficoltà e oggi LH44 ha dimostrato ancora una volta perché sia degno di questa qualifica. “Grazie a tutti. Devo Tutto ai ragazzi in fabbrica ed in pista per il loro lavoro fantastico. Ogni giorno, ogni anno spingono l’asticella più su e sono grato di quello che hanno ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020)è entrato nella storia. Il britannicoMercedes oggi si è portato a casa lan.92 in carriera nel CircusF1 (n.8 stagionale) nel GP del Portogallo 2020, migliorando il record del tedesco Michael Schumacher. Un’altra prestazione magistrale per lui, bravissimo nella gestione delle mescole medie nella fase cruciale, quando all’inizio l’arrivopioggia aveva scompaginato le carte. Un campione si vede nelle difficoltà e oggi LH44 ha dimostrato ancora una volta perché sia degno di questa qualifica. “Grazie a tutti. Devoai ragazzi in fabbrica ed in pista per il loro lavoro fantastico. Ogni giorno, ogni anno spingono l’asticella più su e sono grato di quello che hanno ...

