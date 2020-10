Conte, firmato nella notte il nuovo DPCM: la Serie A torna a porte chiuse (Di domenica 25 ottobre 2020) firmato nella notte il nuovo DPCM che prevede che la Serie A si torni a disputare a porte chiuse. I dettagli Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella notte il nuovo DPCM che sarà valido sino al 24 novembre. Tra le novità per lo sport lo stop a palestre e piscine, oltre alla conferma della sospensione per almeno un mese dei campionati dilettantistici mentre non si fermano gli eventi sportivi a livello nazionale e professionistico. Inoltre sono state aggiornate le limitazioni per il pubblico, con un passo indietro rispetto alle ultime settimane, per fronteggiare la crescente emergenza: porte ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020)ilche prevede che laA si torni a disputare a. I dettagli Il presidente del Consiglio Giuseppehailche sarà valido sino al 24 novembre. Tra le novità per lo sport lo stop a palestre e piscine, oltre alla conferma della sospensione per almeno un mese dei campionati dilettantistici mentre non si fermano gli eventi sportivi a livello nazionale e professionistico. Inoltre sono state aggiornate le limitazioni per il pubblico, con un passo indietro rispetto alle ultime settimane, per fronteggiare la crescente emergenza:...

