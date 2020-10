Balotelli e la battuta a Dayane, Selvaggia Lucarelli contro Signorini: «Il problema non è quel subumano di Mario, ma le risatine di sottofondo» (Di domenica 25 ottobre 2020) Balotelli e la battuta a Dayane, Selvaggia Lucarelli contro Alfonso Signorini: «Il problema non è quel subumano di Mario, ma le risatine di sottofondo». A poche ore dall’ultima puntata del Grande Fratello Vip, la battuta infelice di Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello continua a far discutere. Selviaggia Lucarelli commenta la vicenda con un post al vetriolo su Facebook: «Non è tanto quel subumano di Balotelli che arriva tra le parolacce e fa una battuta squallida, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 25 ottobre 2020)e laAlfonso: «Ilnon èdi, ma ledi». A poche ore dall’ultima puntata del Grande Fratello Vip, lainfelice dinei confronti diMello continua a far discutere. Selviaggiacommenta la vicenda con un post al vetriolo su Facebook: «Non è tantodiche arriva tra le parolacce e fa unasquallida, ...

spelkenfelter : @citazioniepane No, non sono d’accordo. Guenda non aveva intenzione di massacrare Enock, cercava semplicemente di c… - godhatesfr4n : RT @magariunnome: ENOCK CHE SI GIUSTIFICA DALLA BATTUTA DI BALOTELLI CON: “ho delle donne in casa” IS THE NEW: “ho tanti amici gay” #gfvip - selishardliquor : RT @magariunnome: ENOCK CHE SI GIUSTIFICA DALLA BATTUTA DI BALOTELLI CON: “ho delle donne in casa” IS THE NEW: “ho tanti amici gay” #gfvip - Saranapoli_10 : RT @AtlantisProm: Fausto dice una frase razzista Eligreg: *silenzio* Contessa dice una frase omofoba Eligreg: *silenzio* Balotelli fa una b… - marnatv : E comunque se la battuta Balotelli l'avesse fatta a chiunque altro e non a Dayane non si parlerebbe d'altro da vene… -