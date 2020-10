“Succederà già domani”. Conte, l’annuncio poco fa. Riunione finita, verso nuovo dpcm (Di sabato 24 ottobre 2020) La situazione sanitaria si complica e il governo sta studiando nuove misure restrittive, che potrebbero arrivare già questo fine settimana. La linea dell'esecutivo è quella di inasprire le misure anti Covid, seguendo il suggerimento degli esperti, prevedendo una restrizione ulteriore alla mobilità e alle attività non essenziali. E lo stesso presidente del Consiglio Conte ha invitato i cittadini a restare a casa quando possibile e a limitare tutte le occasioni di contatto. Il quadro che arriva dal monitoraggio settimanale effettuato dall'Iss è preoccupante: l'aumento dei casi soprattutto nelle grandi città, l'indice di trasmissibilità che ha raggiunto l'1,50, hanno messo in difficoltà i servizi sanitari territoriali, per i quali è divenuto praticamente impossibile tracciare in modo completo le catene ... Leggi su howtodofor (Di sabato 24 ottobre 2020) La situazione sanitaria si complica e il governo sta studiando nuove misure restrittive, che potrebbero arrivare già questo fine settimana. La linea dell'esecutivo è quella di inasprire le misure anti Covid, seguendo il suggerimento degli esperti, prevedendo una restrizione ulteriore alla mobilità e alle attività non essenziali. E lo stesso presidente del Consiglioha invitato i cittadini a restare a casa quando possibile e a limitare tutte le occasioni di contatto. Il quadro che arriva dal monitoraggio settimanale effettuato dall'Iss è preoccupante: l'aumento dei casi soprattutto nelle grandi città, l'indice di trasmissibilità che ha raggiunto l'1,50, hanno messo in difficoltà i servizi sanitari territoriali, per i quali è divenuto praticamente impossibile tracciare in modo completo le catene ...

alessiobae : RT @scofijeld: io mentre dico alla mia famiglia che devo seguire il rewatch di prison break nonostante so già cosa succederà - echelonbrother : @AndreaEttori @Formula1game han già detto che non succederà, sarebbe un lavoro assurdo per un anno solo - OgreAxismundi : @CampiMinati Credo tutto dipenderà da come verrà conclusa; non sono poche le serie tv che purtroppo hanno un finale… - JerichoSSL : Senza presunzione voglio dire che tutto questo che sta accadendo a Napoli era già scritto. E penso che succederà un… - blue_flag4 : @JorgeTrimy @DavidPuente Come già detto un sintomatico lieve può aggravarsi e finire in terapia intensiva, è già su… -

Ultime Notizie dalla rete : “Succederà già Electrolux PerfectCare 900, la nuova era dell'asciugatura Fortune Italia