Qualificazioni Atp Vienna 2020: Sonego batte Miedler e accede al turno decisivo (Di sabato 24 ottobre 2020) Lorenzo Sonego batte Lucas Miedler nell’incontro valevole per il primo turno di qualificazione al torneo Atp 500 di Vienna 2020. Il torinese si impone in due set contro il padrone di casa, entrato grazie a una wild card, con il punteggio di 6-4 6-3. L’azzurro ora aspetta, al secondo e decisivo turno, il vincitore del match tra David Pichler e Aljaz Bedene, per poi giocarsi nella giornata di domani l’accesso al tabellone principale. Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) LorenzoLucasnell’incontro valevole per il primodi qualificazione al torneo Atp 500 di. Il torinese si impone in due set contro il padrone di casa, entrato grazie a una wild card, con il punteggio di 6-4 6-3. L’azzurro ora aspetta, al secondo e, il vincitore del match tra David Pichler e Aljaz Bedene, per poi giocarsi nella giornata di domani l’accesso al tabellone principale.

