Napoli, manifestanti no lockdown in rivolta contro De Luca e il governo Conte | Video (Di sabato 24 ottobre 2020) Il corteo ha risposto all'appello sui social contro le restrizioni anti Covid Sono scesi in piazza alle 23 contro le misure anti Covid. Un centinaio, tutti con il volto coperto dalle mascherine, hanno superato lo sbarramento realizzato dalle forze dell'ordine, lanciando petardi e accedendo lacrimogeni davanti al palazzo della Regione Campania. Le forze dell'ordine, in tenuta antisommossa, hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. La guerriglia urbana a Napoli Una vera guerriglia urbana a Napoli nella notte, dove il corteo si è radunato in barba ai divieti, rispondendo ad un appello sui social. I manifestanti hanno mostrato uno striscione con su scritto: "Tu ci chiudi, tu ci paghi", attaccando il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e ...

Agenzia_Ansa : Guerriglia urbana a #Napoli, fumogeni contro sede Regione . Manifestanti no-lockdown bersagliano palazzo anche con… - repubblica : Napoli, manifestanti in strada nella prima notte di coprifuoco, scontri davanti alla Regione - ladyonorato : I manifestanti di #Napoli non mi sembrano delinquenti... si presentano come ristoratori e padri di famiglia dispera… - maxxxks : RT @byoblu: #NAPOLINONCISTA! TUTTI IN STRADA CONTRO DE LUCA Una folla pacifica di manifestanti, fra i quali ristoratori e imprenditori, si… - Entreri41 : RT @EuroMasochismo: Ora, un medico igienista/epidemiologo/virologo responsabile dovrebbe recarsi in questo momento a Napoli per spiegare ai… -