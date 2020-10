Lockdown in Campania: stop a negozi e ristoranti, vietato uscire dal Comune di residenza. Chiuse le palestre, sport individuale solo all'alba (Di sabato 24 ottobre 2020) È ormai certo: tra lunedì e martedì la Regione varerà l?ordinanza di Lockdown. Appena dopo un Dpcm del governo che dovrebbe arrivare domenica sera. Ma se... Leggi su ilmattino (Di sabato 24 ottobre 2020) È ormai certo: tra lunedì e martedì la Regione varerà l?ordinanza di. Appena dopo un Dpcm del governo che dovrebbe arrivare domenica sera. Ma se...

