Infortunio Laurini | le condizioni del terzino del Parma

(Di sabato 24 ottobre 2020) Vincentnon è stato convocato per la gara contro lo Spezia: ledeldelcomunicate dal club Vincentdel, salta la sfida contro lo Spezia. Il, tramite il suo sito ufficiale, comunica ledel francese assente dai convocati. «Vincentnon fa parte dell’elenco dei convocati a causa di una distrazione muscolare ai flessori di destra subita durante l’ultimo allenamento. L’entità sarà definita da accertamenti diagnostici che verranno eseguiti nei prossimi giorni». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Laurini

E’ emergenza totale in casa Parma alla vigilia della sfida contro lo Spezia (fischio d’inizio ore 15). Sono 11 gli assenti tra infortuni e Covid-19. Durante la rifinitura odierna Liverani ha perso anc ...Tutto pronto per Parma-Spezia: fischio d'inizio domani al Tardini alle ore 15. L'allenatore dei gialloblù Fabio Liverani ha diramato la lista dei convocati per la ...