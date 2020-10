Grande Fratello Vip 5, Matilde Brandi: “Maria Teresa, Stefania e Guenda le grandi strateghe della casa” (Di sabato 24 ottobre 2020) Matilde Brandi ospite, oggi, sabato 24 ottobre 2020, a Verissimo dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip racconta il ritorno a casa dopo l’abbandono del gioco (Qui, il video): “Marco (Costantini, il compagno e padre delle sue due gemelle, Sofia e Aurora) non voleva che partecipassi al Grande Fratello. Quando sono tornata a casa mi ha abbracciata e baciata, ancora però non mi ha detto ‘ti amo’, ma lui è un uomo molto introverso, ha il suo modo di amarmi. Si è dispiaciuto per alcune cose che non gli sono piaciute, soprattutto i miei litigi”. La showgirl, all’interno del programma, ha stretto grandi amicizie in particolare con Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta: “Mi dispiace perché ho lasciato ... Leggi su gossipblog (Di sabato 24 ottobre 2020)ospite, oggi, sabato 24 ottobre 2020, a Verissimo dopo l’uscita dalVip racconta il ritorno a casa dopo l’abbandono del gioco (Qui, il video): “Marco (Costantini, il compagno e padre delle sue due gemelle, Sofia e Aurora) non voleva che partecipassi al. Quando sono tornata a casa mi ha abbracciata e baciata, ancora però non mi ha detto ‘ti amo’, ma lui è un uomo molto introverso, ha il suo modo di amarmi. Si è dispiaciuto per alcune cose che non gli sono piaciute, soprattutto i miei litigi”. La showgirl, all’interno del programma, ha strettoamicizie in particolare con Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta: “Mi dispiace perché ho lasciato ...

Gazzetta_it : #Balotelli (ultima partita giocata in marzo) di nuovo sotto i riflettori per una battuta volgare e sessista al #GFV… - GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - HopeSlash : @sisterable Io sogno con te, dato che 30 minuti fa ho taggato il Grande Fratello in un tweet per chiedergli di mett… - herr_ludwig : La battuta (?) di Balotelli al Grande Fratello non ho avuto il coraggio di ascoltarla perché avrei provato sincera vergogna al posto loro. - silviajuve71 : Siamo governati stile grande fratello -