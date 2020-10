Genoa-Inter | Conte fuori dalla gioia al gol di Lukaku VIDEO

(Di sabato 24 ottobre 2020) Pugno stretto e grido liberatorio. L’urlo didell’, reducevittoria contro ilper 2-0 al Ferraris, è quello del suo allenatore Antonio. L’esultanza è verace, in pieno stile ‘contiano’ dopo l’1-0 nerazzurro siglato danel complessivo 2-0 completato poi da un gol di D’Ambrosio. Dopo la sconfitta nel derby e il pareggio deludente in Europa League contro il Borussia Moenchengladbach, l’può tornare a festeggiare i tre punti.

Decide la partita il solito gol del belga e D'Ambrosio nel secondo tempo, con la difesa che non subisce gol per la prima volta in questa stagionedal ...Sport - Questa è una squadra che ha sempre mostrato equilibrio, va fatta un'analisi fredda: se si prendono due o tre gol in due o tre tiri, l'equilibrio c'è, ci sono solo alcuni errori. Bastoni? Ha ...