Dieci proposte per un sano rapporto tra lavoro e tecnologia (Di sabato 24 ottobre 2020) Che cosa sta accadendo alle professioni che non sono state spazzate via dalla tecnologia? Come ci si confronta con strumenti di sorveglianza dei lavoratori sempre più pervasivi? Quante possibilità ci sono che il modello della gig economy si affermi come nuovo paradigma produttivo? Cosa potranno fare le parti sociali per mettere in campo protezioni efficaci? In “Il tuo capo è un algoritmo. Contro il lavoro disumano” (Laterza), Antonio Aloisi (docente di diritto del lavoro all’Università IE di Madrid) e Valerio De Stefano (docente di diritto del lavoro all’Università di Lovanio) indagano il rapporto tra lavoro e tecnologia, offrendo le coordinate per orientarsi nei nuovi scenari in rapido cambiamento. Pubblichiamo ... Leggi su linkiesta (Di sabato 24 ottobre 2020) Che cosa sta accadendo alle professioni che non sono state spazzate via dalla? Come ci si confronta con strumenti di sorveglianza dei lavoratori sempre più pervasivi? Quante possibilità ci sono che il modello della gig economy si affermi come nuovo paradigma produttivo? Cosa potranno fare le parti sociali per mettere in campo protezioni efficaci? In “Il tuo capo è un algoritmo. Contro ildisumano” (Laterza), Antonio Aloisi (docente di diritto delall’Università IE di Madrid) e Valerio De Stefano (docente di diritto delall’Università di Lovanio) indagano iltra, offrendo le coordinate per orientarsi nei nuovi scenari in rapido cambiamento. Pubblichiamo ...

BianchiLella : RT @AriannadaTodi: Il re glieli accordò. Allo scadere dei dieci anni, Chuang-Tzu prese il pennello e in un istante, con un solo gesto, dise… - folucar : RT @AriannadaTodi: Il re glieli accordò. Allo scadere dei dieci anni, Chuang-Tzu prese il pennello e in un istante, con un solo gesto, dise… - AriannadaTodi : Il re glieli accordò. Allo scadere dei dieci anni, Chuang-Tzu prese il pennello e in un istante, con un solo gesto,… - rosina_70 : RT @BabboleoNews: Utilizzare le #strutturericettive, in particolare gli alberghi, per ospitare i malati #covid meno gravi. E' una delle die… - BabboleoNews : Utilizzare le #strutturericettive, in particolare gli alberghi, per ospitare i malati #covid meno gravi. E' una del… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieci proposte Dieci proposte per un sano rapporto tra lavoro e tecnologia Linkiesta.it E vissero felici e connessiDieci proposte per un sano rapporto tra lavoro e tecnologia

Antonio Aloisi e Valerio De Stefano in “Il tuo capo è un algoritmo” (Laterza) propongono un decalogo di azioni per «salvare la trasformazione digitale da sé stessa» ...

Dieci ospedali Covid verso la riapertura Stretta di Zaia: «Ora non si scherza più»

Nell’attesa, la rapida crescita dei contagi spinge la sanità ad avviare l’iter di riapertura dei dieci Covid Center ... Speranza e Boccia – ha proposto al governo l’utilizzo dell ...

Antonio Aloisi e Valerio De Stefano in “Il tuo capo è un algoritmo” (Laterza) propongono un decalogo di azioni per «salvare la trasformazione digitale da sé stessa» ...Nell’attesa, la rapida crescita dei contagi spinge la sanità ad avviare l’iter di riapertura dei dieci Covid Center ... Speranza e Boccia – ha proposto al governo l’utilizzo dell ...