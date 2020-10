De Luca: “No lockdown. Per scuole didattica a distanza al 100%” (Di sabato 24 ottobre 2020) De Luca: “Approvazione di una misura immediata che consenta la stipula di contratti con le strutture private accreditate per l’incremento di posti letto”. “Il 60 per cento dei contagiati è nell’area metropolitana di Napoli. Abbiamo vietato la mobilità tra le province ma dovremmo fare zona rossa tutta l’Area metropolitana di Napoli”. Lo ha detto il … Leggi su 2anews (Di sabato 24 ottobre 2020) De: “Approvazione di una misura immediata che consenta la stipula di contratti con le strutture private accreditate per l’incremento di posti letto”. “Il 60 per cento dei contagiati è nell’area metropolitana di Napoli. Abbiamo vietato la mobilità tra le province ma dovremmo fare zona rossa tutta l’Area metropolitana di Napoli”. Lo ha detto il …

AlleracNicola : #Napoli ha vinto. 24 ore di scontri e manifestazioni e De Luca fa marcia indietro: 'No al lockdown. Impossibile se… - ildesk : No di Palazzo Chigi al blocco totale. La Campania ora pensa a chiudere solo movida e scuole, prorogando la didattic… - Luca_Ghe : @maryrose_ds No... voglio stare in quei sogni ?? -

