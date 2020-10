Coronavirus, Crisanti: «I test rapidi hanno problemi giganteschi». E sull’aumento dei contagi: «Ha sorpreso anche me» (Di sabato 24 ottobre 2020) Il virologo Andrea Crisanti torna all’attacco della strategia di tracciamento messa in campo dal governo italiano contro il Coronavirus. «In Italia in 5 mesi non abbiamo costruito una rete di sorveglianza degna di questo nome», ha detto durante un dibattito organizzato da DigitalMeet, festival digitale che si sta tenendo in questi giorni a Padova. «Se ci troviamo in questa situazione – ha aggiunto – il “merito” è del Comitato tecnico scientifico che si è allineato ad aspettative di tipo politico». Il professore, responsabile del Laboratorio di Microbiologia all’Università di Padova, non ha risparmiato critiche ai test rapidi, che hanno un’efficacia minore rispetto a quelli molecolari (ma che consentono di ... Leggi su open.online (Di sabato 24 ottobre 2020) Il virologo Andreatorna all’attacco della strategia di tracciamento messa in campo dal governo italiano contro il. «In Italia in 5 mesi non abbiamo costruito una rete di sorveglianza degna di questo nome», ha detto durante un dibattito organizzato da DigitalMeet, festival digitale che si sta tenendo in questi giorni a Padova. «Se ci troviamo in questa situazione – ha aggiunto – il “merito” è del Comitato tecnico scientifico che si è allineato ad aspettative di tipo politico». Il professore, responsabile del Laboratorio di Microbiologia all’Università di Padova, non ha risparmiato critiche ai, cheun’efficacia minore rispetto a quelli molecolari (ma che consentono di ...

