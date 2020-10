Colpo della Samp: sbancata Bergamo 1-3 (Di sabato 24 ottobre 2020) Grande vittoria della Samp che nel primo dei tre anticipi del sabato batte l’Atalanta a domicilio e fa un bel balzo in avanti in classifica. Partita perfetta quella degli uomini di Ranieri che hanno imbrigliato i nerazzurri alla perfezione. Mastica amaro Gasperini: due sconfitte consecutive in A non capitavano da febbraio 2019. Mano al turnover? A differenza delle indiscrezioni della vigilia, Gasperini attua un profondo turnover. Dietro riposano Romero e Toloi (dentro Sutalo e Djimsiti). A centrocampo fuori Freuler, Gosens e Hateboer sostituiti da De Paoli, Pasalic e Mojica. Davanti Lammers viene coadiuvato da Ilicic e dal Papu Gomez. Ranieri si affida invece al classico 4-4-2. Coppia difensiva Yoshida-Tonelli, Jankto e Damsgaard al posto di Candreva, Ramirez e Quagliarella davanti. Keita parte dalla panchina. La partenza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 ottobre 2020) Grande vittoriache nel primo dei tre anticipi del sabato batte l’Atalanta a domicilio e fa un bel balzo in avanti in classifica. Partita perfetta quella degli uomini di Ranieri che hanno imbrigliato i nerazzurri alla perfezione. Mastica amaro Gasperini: due sconfitte consecutive in A non capitavano da febbraio 2019. Mano al turnover? A differenza delle indiscrezionivigilia, Gasperini attua un profondo turnover. Dietro riposano Romero e Toloi (dentro Sutalo e Djimsiti). A centrocampo fuori Freuler, Gosens e Hateboer sostituiti da De Paoli, Pasalic e Mojica. Davanti Lammers viene coadiuvato da Ilicic e dal Papu Gomez. Ranieri si affida invece al classico 4-4-2. Coppia difensiva Yoshida-Tonelli, Jankto e Damsgaard al posto di Candreva, Ramirez e Quagliarella davanti. Keita parte dalla panchina. La partenza ...

Inter : ?? | CIAK C’è stato un tempo in cui due giovani artisti sognavano grandi palcoscenici. Avevano voglia di emergere.… - fffitalia : THREAD ?? per spiegare cosa provocherebbe l'approvazione della proposta avanzata da PPE, S&D e Renew Europe sulla Po… - TNannicini : Un sondaggio SWG dice che gli italiani sulla #cannabis terapeutica sono favorevoli a utilizzo e allargamento della… - paperti23790647 : Madonna ma c'è un singolo secondo in cui la Gregoraci non si senta la Regina di Stocazzo?? Manco l'allenamento come… - _kuball_ : RT @deidesk: Duro colpo per il mondo della cultura -